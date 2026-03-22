0 SHARES Сподели Твитни

Министерството за одбрана на Катар во неделата објави дека хеликоптерот се урнал во територијалните води на земјата поради технички дефект за време на рутинска мисија.

Катарското Министерство за внатрешни работи објави дека шест лица се пронајдени мртви по падот на хеликоптерот, а едно лице сè уште се води како исчезнато.

Во соопштение објавено на Xu, министерството соопшти дека „операциите за пребарување и спасување“ во територијалните води на земјата лоцирале шест од седумте лица.

Министерството изрази сочувство до семејствата на жртвите.

Според информациите објавени досега од катарските медиуми, причината за падот е чисто механичка по природа, а засега нема индикации дека несреќата е резултат на непријателска акција.

„Катарскиот хеликоптер претрпе технички дефект при извршување на рутинска задача, што доведе до негово уривање во регионалните води на земјата. Операцијата за пребарување на членовите на екипажот и патниците е во тек“, се вели во соопштението на Министерството за одбрана објавено на платформата X по несреќата.

Овој инцидент се случува во период на екстремно високи регионални тензии на Блискиот Исток. Неодамна, Катар се соочува со чести напади од ирански беспилотни летала и ракети.

Нападите се во тек од почетокот на заедничките американско-израелски напади врз Иран, кои започнаа на 28 февруари. Целта на овие напади во неколку наврати беше индустрискиот град Рас Лафан (Индустриски град Рас Лафан), кој претставува еден од најголемите светски центри за производство на течен природен гас (LNG).

The post Катарски воен хеликоптер се урна во Персискиот Залив: Најмалку шест лица загинаа appeared first on Во Центар.

Пронајдете не на следниве мрежи: