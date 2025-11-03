Катар се закани дека може да го запре извозот на гас за Европа

Катар ја предупреди Европа дека би можел да го запре извозот на течен природен гас (LNG) доколку Европската Унија не ја олесни Директивата за длабинска анализа на одржливоста на корпорациите (CSDDD), која ја регулира контролата на сите синџири на снабдување, изјави министерката за енергетика на Катар и раководител на Катарската енергетика, Сад Шерида ал-Каби, на конференцијата на ADIPEC.

„Доколку Европа навистина не види како може да ја олесни или укине CSDDD и продолжи да наметнува казна од 5 проценти за вкупната продажба на енергија, сигурно нема да испорачуваме LNG во Европа“, рече министерот.

Ал-Каби, исто така, нагласи дека земјата нема да може да постигне нулта емисија на јаглеводороди во атмосферата во блиска иднина. Претходно, Катар испрати писмо до белгиската влада во кое предупредува за можно намалување на испораките на LPG поради директивата CSDDD.

Доколку мерките не се олеснат, катарските власти ќе разгледаат „алтернативни пазари“ за продажба на гас. Од 2022 година, Катар задоволува околу 12–14% од потребите на Европската Унија за овој извор на енергија.

Директивата CSDDD е дел од планот на Европската Унија за постигнување на нето-нулти емисии до 2050 година. Таа ги обврзува големите компании што работат во ЕУ да ги идентификуваат и елиминираат потенцијалните и реалните негативни влијанија врз човековите права и животната средина што произлегуваат од нивното работење, вклучувајќи ги и нивните подружници и деловни партнери. Компаниите што ги прекршуваат овие прописи се соочуваат со казни од најмалку 5% од годишниот приход. Уште во 2022 година, Блумберг објави дека Катар барал европските земји да потпишат долгорочни договори за снабдување со течен природен гас за 20 години. Сепак, европските земји сметале дека овие услови се „премногу строги“, па затоа преговорите заглавиле.