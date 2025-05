Катастрофален инцидент во Кина, има мртви! Експлодираше голема хемиска фабрика, пожарникарите се борат со пожарот! (ВИДЕО)

0 SHARES Сподели Твитни

Силна експлозија што ја потресе хемиската фабрика во источната кинеска провинција Шандонг околу пладне беше доволно силна за да скрши прозорци во магацин на повеќе од три километри од фабриката.

💥On May 27, a powerful #explosion occurred at a chemical plant of the #Chinese company #Shandong Gaomi Youdao Chemical Co., Ltd. in Shandong Province.This was reported by China Central Television.Dense smoke was visible for several kilometers. Work is currently underway to… pic.twitter.com/JhRRmIi4ax— News.Az (@news_az) May 27, 2025

Висок столб чад се издигаше од локацијата, која се наоѓа во индустриска зона во градот Вејфанг.Според евиденцијата за регистрација на компанијата, компанијата произведува пестициди, како и хемикалии за медицинска употреба и има повеќе од 500 вработени.Спасувачите беа испратени на местото на инцидентот, заедно со 230 пожарникари, објави CCTV.



