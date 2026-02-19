Кафето под влијание на климатските промени: Намалени приноси и зголемени цени

0 SHARES Сподели Твитни

Клучните региони за одгледување кафе доживуваат сè потопли денови секоја година поради климатските промени, што ги намалува приносите и ги зголемува цените.

Температурите над 30 степени Целзиусови се „исклучително штетни“ за растенијата Арабика, доминантната сорта што сочинува околу 60-70 проценти од глобалното производство, додека се „неоптимални“ за сортата робуста што сочинува поголем дел од останатите.

Според анализата на независна истражувачка група, 25-те земји што произведуваат речиси целото кафе во светот имале просечно 47 дена повеќе топлина што му штети на кафето во периодот од 2021 до 2025 година.

Пет земји кои сочинуваат 75 проценти од глобалното производство на кафе, Бразил, Виетнам, Етиопија и Индонезија, имаа високи температури 57 дена.

Кристина Дал, потпретседателка за наука во групата „Климат Централ“, изјави дека климатските промени претставуваат сериозна закана за производството на кафе.

„Речиси секоја голема земја што произведува кафе сега доживува повеќедневни екстремни горештини што можат да ги оштетат растенијата кафе, да ги намалат приносите и да влијаат на квалитетот. Со текот на времето, овие влијанија можат да се прошират од фармата до потрошувачот, директно влијаејќи на квалитетот и цената на вашето дневно кафе“, рече таа.

Според групата, неодамнешното зголемување на цените на кафето низ целиот свет е „барем делумно“ предизвикано од екстремните временски услови во регионите каде што се одгледува кафе, а американските царини за увоз од Бразил исто така играат улога.

