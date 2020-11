Кафуле во Рим во кое разговорите за коронавирусот се строго забранети

Натписот над шанкот е јасен- забрането е да зборувате за коронавирусот и за сè што е поврзано со него.

Менаџерка на мало кафуле во предградие во Рим сака да им овозможи на гостите да уживаат и барем на кратко да заборават на пандемијата.



„Веќе со месеци наназад се зборува само за пандемијата, па ние одлучивме да ја подобриме атмосферата“, вели Кристина Матиоли, менаџерката на кафулето „Feeling“.

#BarFeeling, on the outskirts of #Rome, has a new rule: no talking about #coronavirus! They even offer a few suggestions: #Gossip, #Culture, and #GrandeFratelloVip2020 (Italy’s #BigBrother). Customers say they love it. That’s Cristina Mattioli in the photo, via @Agenzia_Ansa. pic.twitter.com/S8nv0YpbIX

— Eric J. Lyman 🇺🇸🇩🇴🇮🇹 (@EricJLyman) November 18, 2020