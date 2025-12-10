Кацарска: Кој го мести премиерот со лажни информации дека потпишав пензионерите да ги враќаат тие 5.000 денари?

„И за пензиите, судот во Стразбур се има произнесено во повеќе наврати и тој ги третира пензиите исто така како сопственост согласно членот 1, протоколот 1 од Конвенцијата за заштита на човековите права“.

Ова, меѓудругото во гостување во емисијата „Директно“ на тв Телма го изјави уставната судијка Добрила Кацарска.

„Би сакала да нагласам дека некој му дава грешни информации на премиерот, намерно или ненамерно не знам, но тој излезе со став јас го имам потпишано конечното решение и дека пензионерите ќе ги враќаат тие 5.000 денари. Премиерот по вокација не е правник и нормално е да не ја знае постапката во судот. Но прашање е кој тоа го мести премиерот со давање на лажни информации. Дали е тоа некој од Уставен суд или некој советник не знам. Јас на тоа не можам да одговорам и самиот премиер треба да се запраша кој тоа му даде таква лажна информација дека конечната одлука е потпишана – истакна Кацарска.