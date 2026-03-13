Каја Калас: Америка сака да ја подели Европа

Шефицата за надворешна политика на Европската Унија , Каја Калас, изјави дека САД сакаат да ја поделат Европа за да ја спречат да стане нејзин конкурент.

Во интервју објавено во четврток, Калас ги обвини САД дека се обидуваат да создадат поделби меѓу европските сојузници по прашања како што се трговијата и односите со Кина, објави Ројтерс.

„Соединетите Американски Држави сакаат да ја поделат Европа“, рече главниот европски дипломат, додавајќи дека „тие сакаат да се осигурат дека Европа не е обединета, бидејќи обединета Европа е силна Европа, а силна Европа е конкурентна на Соединетите Американски Држави“.

Таа, исто така, рече дека САД се обидуваат да ги поткопаат европските напори за градење на нивните одбранбени капацитети. Според неа, Вашингтон сака Европа да остане зависна од Америка во безбедносните прашања.

Изјавите на естонскиот премиер доаѓаат во време кога тензиите меѓу САД и неколку европски земји растат околу прашања како што се трговијата, трошоците за одбрана и односите со Кина.

Американската администрација постојано изразува загриженост за зависноста на Европа од руската енергија и трговските врски со Кина, повикувајќи ги европските сојузници поблиску да ги усогласат своите цели на надворешната политика со оние на Вашингтон.

