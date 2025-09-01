Каја Калас: ЕУ продолжува да го обликува глобалниот поредок

Високата претставничка на Европската Унија за надворешни работи и безбедносна политика, Каја Калас, денес изјави дека Европската Унија продолжува да го обликува глобалниот поредок, и покрај тоа што нема унифициран став за сите клучни прашања како што е конфликтот на Блискиот Исток.

Зборувајќи на Стратешкиот форум во Блед, Калас нагласи дека земјите-членки на ЕУ продолжуваат да покажуваат решителност во поддршката на Украина и дека ЕУ го подготвува својот 19-ти пакет санкции против Русија, пренесува СТА.

Таа нагласи дека за мир се потребни најмалку двајца луѓе кои сакаат мир, додека за војна е потребен само еден кој сака војна.

„Додека Русија сака војна, нема да има мир“, рече Калас, додавајќи дека ефикасните санкции се единственото нешто што може да влијае на рускиот претседател Владимир Путин.

На прашањето дали американскиот претседател Доналд Трамп треба да заземе поцврст став кон Путин, Калас рече дека Трамп е многу нетрпелив човек, но дека има трпение само за Путин, додавајќи дека војната би завршила ако сите лидери се обединети.

„Важно е Трамп да ги слуша лидерите на ЕУ, што им овозможува да пренесат клучни пораки“, рече Калас.

Таа нагласи дека секоја земја-членка на ЕУ самостојно ќе одлучи колку војници ќе испрати во Украина во рамките на безбедносните гаранции, истакнувајќи дека ЕУ веќе обезбедува обука за повеќе од 80.000 украински војници.

„Во секоја војна мора да има стратегија, а нашата е Украина да ја добие оваа војна“, рече таа. Калас додаде дека Киев мора да одлучи што претставува прифатлив крај на војната за нив.

Кога станува збор за кризата на Блискиот Исток, Калас рече дека ЕУ врши притисок врз Израел и доставува хуманитарна помош до Палестинската самоуправа во Појасот Газа.

„Направивме напредок, но тоа не е доволно. Во споредба со претходните месеци, повеќе камиони со помош пристигнуваат во Газа и повеќе гранични премини се отворени“, нагласи Калас.

Зборувајќи за иницијативата на неколку земји за признавање на државата Палестина, Калас нагласи дека признавањето нема да го запре конфликтот, но дека може да го одржи во живот решението за две држави.

Кога станува збор за проширувањето на ЕУ, таа ја пофали работата на европската комесарка за проширување Марта Кос.

„Верувам дека оваа напорна работа ќе се исплати и дека ќе имаме резултати во овие пет години. Пристапувањето на земјите од Западен Балкан е во интерес на ЕУ“, рече таа, Калас.

Таа додаде дека ЕУ мора да работи на својот внатрешен пазар за да ја зголеми својата економска моќ и геополитичко влијание.

Бледскиот стратешки форум започна денес во Блед под слоганот „Свет што избега“, а на него присуствуваат претседатели, премиери или министри за надворешни работи од Западен Балкан.