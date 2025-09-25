КАЈГАНА ТОРТИЉИ: Совршени за појадок или вечера, и рапсодија од вкус во секој залак

0 SHARES Сподели Твитни

Ви треба:

4 јајца70 г сланина200 г пченка1 пиперка5-6 кисели краставички8 тортиљи200 г рендано сирење

Подготовка:

Загрејте ја рерната на 220 степени. Пржете ја сланината и направете кајгана со јајца, пиперки и кисели краставички. Потоа сварете ја пченката и додадете ја во кајганата. Додадете ја пржената и исечкана сланина. Ставете малку рендано сирење на секоја тортиља, па намачкајте ја кајганата врз сите тортиљи. Завиткајте и печете во рерна претходно загреана на 220 степени.

