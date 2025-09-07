Кајли Џенер го прослави својот 28-ми роденден: Позираше во провокативни чипкани комбинации

0 SHARES Сподели Твитни

Американската ријалити ѕвезда Кајли Џенер го прослави својот 28-ми роденден, а дел од атмосферата од прославата сподели со своите следбеници на социјалните мрежи позирајќи во провокативни комбинации од чипка.

Пејачката сподели серија фотографии од роденденската забава, која се одржа на 10 август, на својот Инстаграм профил со натпис: „Bday film“.

На една од фотографиите, таа позира на ќебе за пикник, облечена во проѕирна црна чипкана блуза во бохо стил со набори. Блузата има проѕирни ракави, длабоко деколте и пократок крој. Со блузата, таа носеше светли фармерки со висок струк од The ​​Row, нагласени со масивен црн ремен Chrome Hearts.

Во вечерниот дел од роденденската забава, таа носеше уште еден чипкан сет, дводелен сет со набори, кој претходно го објави, составен од проѕирен краток топ и миди здолниште.

Џенер покажа и уште една елегантна комбинација во објавата. Заедно со модните детали, таа сподели и необичен подарок што го добила од нејзината мајка Крис Џенер, персонализиран сет карти и жетони со нејзиното име на нив.

Кајли е во врска со актерот Тимоти Шаламет од 2023 година, но тој не можеше да присуствува на прославата бидејќи моментално го снима продолжението на „Dune“. Според извор за Us Weekly, тој се погрижил нејзиниот ден да биде сè уште посебен: ѝ испратил подароци, организирал видео повик и им наложил на пријателите да ѝ направат убави изненадувања.

