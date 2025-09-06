Кајли Џенер го прослави својот 28-ми роденден: Позираше во провокативни чипкани комбинации (фото)

0 SHARES Сподели Твитни

Американската ријалити ѕвезда Кајли Џенер го прослави својот 28-ми роденден, а дел од атмосферата од прославата сподели со своите следбеници на социјалните мрежи, позирајќи во провокативни чипкани комбинации.Пејачката сподели серија фотографии од прославата на нејзиниот роденден на 10 август на својот Инстаграм профил со опис: „Филм за роденден“.На една од фотографиите, таа позира на ќебе за пикник, облечена во проѕирна црна чипкана блуза во бохо стил со набори. Блузата имаше проѕирни ракави, длабоко деколте и скратен крој. Ја искомбинираше блузата со светли фармерки со висок струк од The ​​Row, нагласени со дебел црн ремен Chrome Hearts.За вечерниот дел од прославата на роденденот, таа носеше уште еден чипкан сет, дводелен сет со набори, кој го објави претходно, а се состоеше од проѕирен краток топ и миди здолниште.Џенер покажа и уште една елегантна комбинација во објавата. Заедно со модните детали, таа сподели и необичен подарок што го добила од нејзината мајка Крис Џенер, персонализиран сет картички и чипови со нејзиното име на нив.Кајли е во врска со актерот Тимоти Шаламе од 2023 година, но тој не можеше да присуствува на прославата бидејќи моментално го снима продолжението на „Дина“. Според извор за Us Weekly, тој се погрижил нејзиниот ден да биде посебен: ѝ испратил подароци, организирал видео повик и ги натерал пријателите да ја изненадат.

