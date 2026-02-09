Кајмакоски спасен од киднапери во Србија

0 SHARES Сподели Твитни

Македонскиот пејач Даниел Кајмакоски бил киднапиран синоќа во српската престолнина Белград, неофицијално потврдија Nova.rs и N1.

Непознати сторители побарале откуп од 20.000 евра.

Сообраќајните полицајци се обиделе да ги запрат. Автомобилот на киднаперите удрил во тротоар, по што осомничените избегале во непознат правец.

Кајмакоски е ослободен и неговиот живот не е во опасност.

Полицијата интензивно трага по осомничените, а истрагата е во тек.

