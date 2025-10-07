Кај нас булевари се креваат од вода: Холандија гради тротоари од рециклирана пластика, кои можат да се заменат како Лего коцки

PlasticRoad е иновативен холандски проект во кој патиштата се направени од рециклирана пластика, како што се шишиња и амбалажа, создавајќи одржлив, долготраен и модуларен коловоз.

Пластичните панели се лесни, отпорни на временски услови и тешки за употреба, а благодарение на нивната шуплива структура, тие овозможуваат ефикасна дренажа и интеграција на комунални услуги, сензори и кабли.

Овој систем комбинира технологија, еколошка одржливост и урбана функционалност, нудејќи потенцијал за примена на тротоари, паркинзи и целосни патни ленти низ целиот свет.

Холандската градежна компанија VolkerWessels со години го развива иновативниот систем PlasticRoad. Патиштата направени од пластика нудат побрза инсталација, подобра дренажа и можност за интегрирање на комунални услуги во рамките на панелите.

Системот PlasticRoad нуди голем број технички и еколошки предности во однос на традиционалниот асфалт. Прво, површината е шуплива, што овозможува апсорбирање на дождовницата и ги намалува поплавите во крајбрежните области. Второ, пластичните панели се три пати потрајни од традиционалните коловози, што ја намалува фреквенцијата на поправки и затворање на патишта.

Трето, тие се лесни и модуларни, што овозможува брза замена на оштетените панели, слично на тоа како Лего коцките можат лесно да се отстранат и да се заменат. Четврто, интегрираните канали во панелите овозможуваат инсталирање на кабли, цевки и сензори, со што се промовира урбаната прилагодливост и дигитализацијата на инфраструктурата. Конечно, употребата на фрлени пластични шишиња го намалува отпадот и промовира кружна економија.

Производството на PlasticRoad панели се базира на чистење, сечкање и топење пластика (полиетилен, полипропилен, полистирен), која потоа се меша со битумен. На температура од 160-170 степени се создава композит кој е цврст, флексибилен и отпорен на екстремни временски услови.

Процесот овозможува создавање плочи кои се поцврсти од асфалтните коловози, со подобро контролирана деформација под оптоварување. Секоја плоча може да издржи камиони и густ сообраќај, а благодарение на својот модуларен дизајн, поправките се брзи и лесни.

Од VolkerWessels тврдат дека системот може да ги намали дупките, пукнатините и оштетувањата, како и да го скрати времето за изградба на патишта.

Првите тест патеки беа инсталирани во холандските градови Цволе и Гиторн, каде што беа користени велосипедски патеки PlasticRoad. Сензорите вградени во плочите овозможуваат следење во реално време на деформацијата, температурата и перформансите на материјалот.

Резултатите од пилот-проектите укажуваат на намалени трошоци за одржување и побрза инсталација во споредба со конвенционалниот асфалт. Исто така, интегрираните канали овозможуваат лесен пристап до инсталациите за комунални услуги, што го прави одржувањето на инфраструктурата многу полесно.

Системот PlasticRoad користи отфрлена пластика што инаку би завршила на депонии или во океаните. Ова не само што го намалува пластичниот отпад, туку придонесува и за намалување на емисиите на CO₂ и потрошувачката на битумен. чести поправки.

Иднината на концептот PlasticRoad ветува проширување од велосипедски ленти до паркинзи, тротоари и целосни патни ленти. Интеграцијата со сензори за вештачка интелигенција и IoT дополнително овозможува паметна инфраструктура и следење на перформансите во реално време. Холандските пионери на овој систем, VolkerWessels, Wavin и KWS, демонстрираат како рециклираните материјали можат да бидат безбедни, долготрајни и еколошки.

Овој иновативен пристап кон изградбата на патишта би можел да стане глобален стандард во наредните години.

Рециклираната пластика повеќе не е само проблем – таа станува решение што ја обликува патната инфраструктура на иднината.