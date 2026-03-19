КЕМИШ ПОТИШТЕН ПРИСТИГНА НА СНИМАЊЕТО НА „ПИНКОВИ ЅВЕЗДИ“ Ја менува Зорица Брунцлик во натрпреварувањето, ќерката не се одвојува од него (ВИДЕО)

Пејачката Зорица Брунцлик е член на жирито на „Пинк ѕвезди“, а поради нарушено здравје, таа нема да се појави на музичкото натпреварување во наредниот период. Наместо неа, во „црвената столица“ ќе биде нејзиниот сопруг Мирољуб Аранѓеловиќ Кемиш.

Имено, Кемиш го фативме денес во Шимановци пред почетокот на снимањето на емисијата, а тој пристигна во студиото со својата ќерка.

Шимановци

Кемиш беше видливо депресивен и не сакаше да одговара на прашања за здравјето на неговата сопруга, па веднаш влезе внатре со својата ќерка.

Лепа Лукиќ откри дека се слушнала со Зорица

Како што сподели откако пристигна на денешното снимање на музичкиот натпревар, Зорица ѝ се јави, кога Кемиш ѝ кажа дека Лепа е многу загрижена и потресена.

– Таа ме викна – почна Лепа.

– Таа имаше операција… Скоро излегува од болница, и така… – рече пејачката.

Кога ја прашале дали разговорот бил емотивен, Лепа одговорила:

– Оперирана е, се чувствува добро и… Подобро е, излезе од шок-собата. Ќе се врати дома за неколку дена, на домашно лекување.

Кога го слушна нејзиниот глас, Лепа беше целосно воодушевена.

– Се грижам за неа, па ме контактираше. Кога ме повика, го препознав гласот, реков: „Моето сонце…“ – рече Лепа .

