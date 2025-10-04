Кендал Џенер го запали Париз: Прошета во проѕирен фустан – го покажа својот заоблен задник (ВИДЕО)

0 SHARES Сподели Твитни

Кендал Џенер прошета по пистата во проѕирен фустан од Скијапарели на Неделата на модата во Париз и ги остави присутните без здив.

Манекенката вчера прошета за ревијата пролет/лето 2026 на луксузната модна куќа во она што можеби беше нејзиниот најсмел изглед досега. Некои дури рекоа дека моделот буквално привлече погледи додека прошета по пистата и покажа зошто е неоспорна.

Таа го подигна нивото за проѕирна облека во парчиња за кои сите зборуваат. Мрежестиот фустан беше украсен со детали со точки покриени со коњски влакна. Нејзиниот задник беше целосно откриен, а ансамблот беше комплетиран со ракавици до лактите и сандали со ремени.

@kendalljennxr Kendall Jenner closing Schiaparelli 2025.@Kendall Jenner #kendalljenner #schiaparelli ♬ som original – ☆

Уредна фризура и дебели обетки ги истакнаа деловите од нејзиниот целосно црн стил, вклучувајќи ремени кои совршено се совпаѓаа со сложените детали од нејзината облека.

Нејзината шминка беше доволно минимална за да ги истакне нејзините природни, остри црти на лицето додека таа со самодоверба одеше по пистата.

