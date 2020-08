Кети Пери се породи! Она што го стори со Орландо Блум веднаш по породувањето го воодушеви светот

Кети Пери (35) го роди своето прво дете, девојче кое таа и нејзиниот свршеник Орландо Блум (43) го именуваа Дејзи Дов!

Убавата пејачка се породи во средата, 25 август, а парот ја испрати првата фотографија од бебето во порака до УНИЦЕФ, во која пишува:

– Ние лебдиме од љубовта за безбедното и здраво раѓање на нашата ќерка – напишаа Кети и Орландо, потенцирајќи дека знаат дека не сите, во ова време, имаат исти можности.

Тие посочија дека знаат дека УНИЦЕФ прави се што е можно за да им помогне на оние на кои им е потребна, и тие подготвија донација во име на раѓањето на нивната ќерка. Како што изјавиле, тие се сигурни дека нивната наследничка веќе има големо срце.

Welcome to the world, Daisy Dove Bloom! We are honoured to introduce Goodwill Ambassadors @KatyPerry and Orlando Bloom's new bundle of joy.

“We are floating with love and wonder from the safe and healthy arrival of our daughter."

— UNICEF (@UNICEF) August 27, 2020