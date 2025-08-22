Кето диета за почетници! Мени кое ќе ви го промени животот

0 SHARES Сподели Твитни

Кето диетата е диета базирана на висок внес на масти, умерен внес на протеини и многу низок внес на јаглени хидрати.

Целта на оваа диета е да се поттикне телото да влезе во состојба на кетоза, во која наместо јаглехидратите ги користи мастите како главен извор на енергија.

Еве пример на мени за кето диета:

Појадок:

Омлет со зеленчук (јајца, пиперки, спанаќ, печурки) подготвен на кокосово масло или путер.

Авокадо

Ручек:

Пилешко печено на маслиново масло со зеленчук (брокула, карфиол, кромид).

Салата од рукола со маслиново масло и авокадо.

Ужина:

Грчки јогурт со ниска содржина на јаглени хидрати (без додаден шеќер) и јаткасти плодови (бадеми, ореви).

Вечера:

Лосос печен на маслиново масло со лимон и зачини. Салата од зелка со кисела павлака и малку црвен кромид.

Ужина (ако е потребно):

Чиа семиња во кокосово млеко со малку јаглехидрати.

Белешки:

Пијте многу вода во текот на денот за да останете хидрирани. Избегнувајте храна богата со јаглехидрати како леб, тестенини, ориз, овошје со висока содржина на шеќери и шеќер.

Акцентот е ставен на мастите добиени од природни извори како маслиново масло, кокосово масло, авокадо и јаткасти плодови.

Бројот на калории и пропорцијата на макронутриенти (масти, протеини, јаглени хидрати) треба да се прилагодат на вашите индивидуални потреби и цели.

