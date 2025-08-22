Кето диета за почетници! Мени кое ќе ви го промени животот

Кето диетата е диета базирана на висок внес на масти, умерен внес на протеини и многу низок внес на јаглени хидрати.
Целта на оваа диета е да се поттикне телото да влезе во состојба на кетоза, во која наместо јаглехидратите ги користи мастите како главен извор на енергија.
Еве пример на мени за кето диета:
Појадок:
Омлет со зеленчук (јајца, пиперки, спанаќ, печурки) подготвен на кокосово масло или путер.
Авокадо
Ручек:
Пилешко печено на маслиново масло со зеленчук (брокула, карфиол, кромид).
Салата од рукола со маслиново масло и авокадо.
Ужина:
Грчки јогурт со ниска содржина на јаглени хидрати (без додаден шеќер) и јаткасти плодови (бадеми, ореви).
Вечера:
Лосос печен на маслиново масло со лимон и зачини. Салата од зелка со кисела павлака и малку црвен кромид.
Ужина (ако е потребно):
Чиа семиња во кокосово млеко со малку јаглехидрати.
Белешки:
Пијте многу вода во текот на денот за да останете хидрирани. Избегнувајте храна богата со јаглехидрати како леб, тестенини, ориз, овошје со висока содржина на шеќери и шеќер.
Акцентот е ставен на мастите добиени од природни извори како маслиново масло, кокосово масло, авокадо и јаткасти плодови.
Бројот на калории и пропорцијата на макронутриенти (масти, протеини, јаглени хидрати) треба да се прилагодат на вашите индивидуални потреби и цели.