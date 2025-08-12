Кетрин Зета-Џонс проговори за бракот со Мајкл Даглас: „Не е лесно, но вреди“

0 SHARES Сподели Твитни

Иако се соочија со многу сомнежи поради големата разлика во годините, Кетрин Зета-Џонс и Мајкл Даглас оваа година слават 25 години брак. Актерката отворено проговори за нивната врска, нагласувајќи дека многу луѓе на почетокот не ги поддржувале.

Во интервју за странски медиуми, познатата актерка нагласи дека заедничкиот живот со Мајкл ѝ донел многу радост, но и животни лекции. Таа нагласи дека дури и по сите овие години, меѓу нив постои силна врска и чувство на забава, што го смета за клучно за успешен брак.

„Во брак сме 25 години и тоа е нешто што сакаме да го прославиме. Не беше лесно, но вредеше секој момент“, рече Кетрин.

Иако планираа да ја прослават годишнината заедно, поради работни обврски, нема да можат да го сторат тоа на самиот ден. Кетрин моментално работи на новата сезона од популарната серија „Wednesday“, каде што го игра ликот на Мортиша Адамс. Поради нивниот зафатен распоред, двојката веројатно ќе ја помести прославата за време на празниците.

Исто така, во еден момент во 2013 година, двојката дури и беше разделена поради низа животни предизвици – битката на Мајкл со ракот и дијагнозата на биполарно растројство кај Кетрин. Сепак, една година подоцна тие решија да си дадат уште една шанса и оттогаш повторно се неразделни.

Кетрин признава дека бракот носи свои подеми и падови, но верува дека ова е природен дел од заедничкиот живот.

„Нереално е да се очекува сè да биде совршено цело време. Се будам покрај истата личност речиси 25 години. Обожавам да бидам во брак, но кога ќе размислите подлабоко за тоа, тоа е малку лудо искуство“, рече таа со насмевка.

И покрај големата разлика во години, таа вели дека никогаш не ја почувствувала разликата меѓу нив двајца. „Луѓето велеа: „Кога ќе имаш 50 години, тој ќе има 75“. Па што? Тоа е само бројка“, рече актерката.

Двојката има две деца – синот Дилан и ќерката Керис. Иако растат во познато семејство чие богатство се проценува на повеќе од 360 милиони долари, Зета-Џонс тврди дека се обидуваат да ги одгледуваат своите деца скромно и подалеку од холивудскиот гламур.

Мајчинството, вели таа, е нејзиното најголемо животно достигнување. Одгледувањето на сопствените деца ја потсети на трудот што нејзините родители го вложија во одгледувањето неа и нејзините браќа.

„Мајка ми сама одгледа три деца. Нè водеше на џудо, пливање, танцување, театар. Денес, кога ги гледам моите деца, сфаќам колку големо и тешко беше тоа“, рече таа со емоции.

