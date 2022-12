Кејн постави нов рекорд на „Боксинг деј“

Кејн со погодокот во 65. минута стигна до бројката од 10 голови на „Боксинг деј“ и така стана најдобар стрелец.

Екипата на Кејн во моментов се наоѓа на четвртата позиција со 30 бодови, односно седум помалку од лидерот Арсенал.

Harry Kane has scored 10 goals on Boxing Day, the most in Premier League history 🥊 pic.twitter.com/ZaorbAftj4