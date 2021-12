Кејт Мидлтон вистинска ѕвезда на божиќен концерт, првпат во јавност свиреше клавир

0 SHARES Share Tweet

Војвотката од Кембриџ, Кејт Мидлтон вчера на Бадник беше вистинска ѕвезда на концертот божиќни песни „Royal Carols – Together At Christmas“, а на кој првпат јавно свиреше клавир на воодушевување на присутните.

Кејт знае да свири клавир од детството, а знаење го обновила за време на коронавирус пандемијата. Таа го придружуваше пејачот Том Волкер при изведбата на песната „For Those Who Can’t Be Here“, посветена на љубовта и загубата.

-Војвотката посветено вежбаше дома, навистина вложи многу време и енергија се да испадне како што треба. Ме импресионираше, одлична музичарка е. Не е лесно да се седне на клавир и да се свири со музичар со кој никогаш не сте соработувале. Таа е љубезна, мила и срдечна личност, на сите ни се заблагодари посебно за можноста да свириме задно, ја пофали пејачот.

Покрај што свири клавир, Кејт своевремено научила да свири и флејта, а во детството настапувала во училиштен хор.