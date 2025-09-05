Кејт Мидлтон го покажа својот нов изглед во јавноста за првпат: Нејзината светла боја на коса го привлече целото внимание (фото)

0 SHARES Сподели Твитни

Принцезата од Велс Кејт Мидлтон го претстави својот нов имиџ на јавноста појавувајќи се заедно со својот сопруг, принцот Вилијам, во музеј во Лондон.Принцот и принцезата од Велс беа сите насмеани за време на посетата на новообновените градини на Природонаучниот музеј во Лондон – нивното прво јавно појавување заедно по речиси два месеци.Принцезата, која е покровител на музејот, ги развесели своите руси локни за време на излетот, за кој носеше твид јакна преку свежа бела кошула и темни панталони од одело.

Kate Middleton, the Princess of Wales, is blonde (ish!) https://t.co/pQWssByBX7 pic.twitter.com/XpSNAM1hKx— Tatler (@Tatlermagazine) September 4, 2025

Таа го надополни својот деловно-лежерен изглед со кафеави мокасини од велур и ѓердан со иницијалите на нејзините три деца, Џорџ, Шарлот и Луис.На кралскиот пар му се придружија студенти од Манчестер и Лондон на обиколка на градините, пред да разговараат со младите за важноста од поминување квалитетно време во природа.Нивната посета е првпат Кејт да биде видена на официјален настан откако нејзиното семејство ѝ се придружи на тениското првенство на Вимблдон во јули.Во март 2024 година, принцезата откри во видео изјава дека ѝ е дијагностициран рак и дека е на хемотерапија.До септември, Кејт објави дека е без рак, опишувајќи го деветмесечното искушение како „невероятно тешко“ за нејзиното семејство, но такво што ѝ оставило „обновено чувство на надеж и благодарност за животот“.Стилските избори на Кејт честопати ги поставуваа трендовите во Велика Британија и низ целиот свет, а новата руса коса на идната кралица особено привлече внимание.



