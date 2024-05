Кејт Мидлтон објави нова фотографија, а за тоа има добра причина

0 SHARES Сподели Твитни

Кенсингтонската палата објави нова слика од принцезата Шарлот за да го прослави нејзиниот деветти роденден.„Среќен 9 роденден на принцезата Шарлот! Ви благодариме за сите љубезни пораки денес“, пишува во описот на социјалните мрежи.Според нив, фотографијата ја направила принцезата од Велс.

Happy 9th Birthday, Princess Charlotte! 🎂 Thank you for all of the kind messages today. 📸 The Princess of Wales pic.twitter.com/2DSDiuO93c— The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) May 2, 2024

Пред нешто повеќе од една недела на социјалните мрежи беше објавена и нова фотографија од нејзиниот помлад брат, принцот Луис.Фотографијата, исто така направена од принцезата Кејт, беше споделена на 23 април за да го одбележи шестиот роденден на младото кралско семејство .Најстарото дете на принцот Џорџ, Вилијам и Кејт и второ во редот за тронот по неговиот татко, ќе наполни 11 години на 22 јули.Изминатите неколку месеци беа турбулентни за кралското семејство.Во март, идната кралица преку видео порака на Инстаграм објави дека има рак и моментално е на превентивна хемотерапија.

