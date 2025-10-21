Кивито може да биде решение за ублажување на хроничен запек

0 SHARES Сподели Твитни

Дали често се мачите со запек? Ако е така, новообјавените препораки за внес на киви може да ви помогнат да ги ублажите симптомите.

Кивито, ‘ржаниот леб и водата богата со минерали може да помогнат во ублажување на хроничниот запек, според новите упатства за исхрана објавени заеднички од Journal of Human Nutrition and Dietetics and Neurogastroenterology & Motility на 13 октомври.

Околу 1 од 6 до 7 луѓе ширум светот страдаат од хроничен запек. Некои од симптомите на хроничен запек вклучуваат помалку од три празнења на цревата неделно, тврда или грутчеста столица или напрегање или болка за време на празнењето на цревата.

Упатствата „воведуваат храна и пијалоци (на пр., киви, сливи, ‘ржан леб, вода богата со минерали) и специфични интервенции со додатоци во исхраната во клиничката пракса, пополнувајќи го долгогодишниот јаз помеѓу истражувањето и рутинските клинички совети“, рече водечкиот автор на студијата, д-р Еирини Димиди.

Упатствата се за здрави возрасни лица со хроничен запек и не се фокусираа на запек како последица на други состојби, па иако некои од препораките може да бидат применливи, тие треба да се користат со претпазливост кај овие групи, како и кај децата.

Упатствата не содржеа општа препорака за зголемување на внесот на влакна во исхраната на пациентот. Наместо тоа, тие се фокусираа на специфични намирници што можат да бидат корисни.

Како може кивито да помогне во спречувањето на запек?

Одредени избори на живот или ситуации, како што се низок внес на влакна, дехидрација, недостаток на вежбање или стрес, можат да предизвикаат запек. Како резултат на тоа, лекарите го фокусираат поголемиот дел од нивниот третман на промени во исхраната.

Претходните совети за исхрана беа широки, како што е советувањето на пациентите да јадат повеќе влакна. Сепак, овие нови упатства сугерираат „вклучување храна и пијалоци засновани на докази во вашата исхрана, како што е јадење 2-3 киви на ден“.

За разлика од другите препорачани намирници како сливите, кивито е лесно да се вклучи во вашата исхрана.

Со кивито, бидејќи е толку добро толерирано, обично можете веднаш да започнете со таа доза, за разлика од, на пример, сливите, каде што сакате постепено да ја зголемувате дозата до шест до осум сливи на ден.

Кивото може да го зголеми обемот на столицата и содржината на вода, да го подобри варењето на протеините и да го олесни движењето на храната, течностите и отпадот во дигестивниот тракт. Ова овошје, исто така, го подобрува времето потребно за отпадните материи да поминат низ цревата и има природни пребиотски ефекти, како што се подобрено варење и намалено воспаление на цревата.

