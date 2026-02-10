Киднаперот го зел бебето од лулка, по 2 месеци е пронајдено неговото тело: Монструозниот чин ја крена целата земја на нозе, епилогот наликува на хорор сценарио

0 SHARES Сподели Твитни

Преслаткото русокосо бебе Линдберг засекогаш ќе биде запаметено како најпознатиот случај на киднапирање дете во историјата. Чарлс Линдберг Јуниор, стар само 20 месеци, на 1 март 1932 година, така стана најпознатото бебе во Америка и вистинска опсесија на оние што го бараа.

Чарлс Августус Линдберг III , како што беше целосното име на малото дете, беше киднапиран од неговиот кревет во соба на првиот кат од семејниот дом во Њу Џерси. Случајот веднаш стана неверојатно интригантен бидејќи не беа пронајдени никакви траги и бидејќи бебето изгледаше како едноставно да исчезнало.

Покрај сето тоа, Чарлс беше син на многу познати родители – неговиот татко Чарлс Линдберг Сениор беше првиот човек што леташе сам преку Атлантскиот Океан, а неговата мајка Ен Мороу Линдберг, ќерка на дипломатот Двајт Мороу.

Поради ова, веднаш се посомнева дека станува збор за киднапирање кое ќе биде проследено со барање за откуп, а полицијата од цела Америка се крена на нозе.

Бебето што го бараше цела Америка

Додека полицијата буквално пребаруваше низ цела Америка, Чарлс и Ана се обидуваа да побараат помош од јавноста. Постери со фотографијата и основните информации на детето беа залепени низ целата земја, а на секој што ќе донесеше информации што би помогнале да се расветли исчезнувањето му беше ветена голема награда. Дури и мафијашот , кој во тоа време беше во затвор,Ал Капоне .

Сепак, овој апел не даде резултати, а семејството доби повеќе лажни отколку корисни информации.

Потоа на адресата на семејниот дом во Њу Џерси пристигнало барање за откуп . За животот на малиот Чарлс биле побарани 50.000 долари. Линдбергови побрзале да ја достават бараната сума, парите биле оставени на договореното место, а за возврат ја добиле адресата на бродот со име „Нели“ каде што наводно ќе го најдат својот син. За жал, детето не било таму …

Потоа пристигна најлошата можна вест… Два месеци по исчезнувањето, телото на несреќното мало момче беше пронајдено недалеку од куќата од која беше киднапирано , на самиот имот Линдер. Остатоците беа делумно уништени и изгледаше како да било нападнато од животни. Чарлс Линдберг беше тој што го идентификуваше синот по белегот на ногата и остатоците од оделото што му го сошила неговата мајка.

Тоа беше вест што ги скрши духовите на милиони низ цела Америка. Се претпоставуваше дека станува збор за несреќа – детето веројатно плачело, а киднаперот се испаничил и го задавил бебето или момчето некако паднало и си го скршило вратот. Како и да е, Чарлс Августус Линдберг III бил мртов.

„Судење на векот“

Полицијата всушност немаше докази и случајот беше нерешен повеќе од две години . Потоа, во 1934 година, детективите открија обележани долари од торбата со која Линдбергови го платија откупот. Оваа трага ги одведе до Бруно Рихард Хауптман , германски имигрант и столар, каде што беше откриена значителна количина од овие банкноти.

Чарлс Линдберг

Хауптман беше уапсен и набрзо започна „судењето на векот“, на кое медиумите му дадоа толку сензационалистички тон што љубопитните ја опседнаа судницата со денови и ефикасно ја спречија работата на судот.

Сепак, обвинението беше донекаде слабо. Властите ги имаа пронајдено само парите, за кои Хауптман тврдеше дека биле оставени на чување од неговиот пријател Исидор Фиш, кој починал само неколку месеци претходно. По неговата смрт, Хауптман не гледаше причина зошто не треба да ги потроши парите без да го знае нивното потекло.

Вториот аргумент на обвинителот беше сличноста на ракописот на Хауптман со оној од писмото со барање за откуп , но ова никогаш не беше потврдено од експертите. Третиот, најслаб доказ беше фактот дека овој човек бил столар и дека некој морал да изгради скали со помош на кои, се претпоставуваше, било извршено киднапирањето.

Јавниот притисок беше огромен. И покрај фактот што Хауптман тврдеше дека е невин и дека доказите се само индиректни, тој беше осуден и погубен на електрична столица на 3 април 1936 година . До крајот на својот живот, тој тврдеше дека нема никаква врска со киднапирањето и ја одби понудената спогодба да признае и со тоа да биде осуден на доживотен затвор.

Чарлс Линдберг

Убиство во Ориент Експрес

Дури откако беше извршена егзекуцијата, многу независни истражувачи и експерти го оспорија судењето на Бруно Ричард Хауптман. Беше откриено дека полицијата влијаела врз сведоците и дека имало многу фалсификување докази и притисок врз поротата.

Ан Хауптман, сопругата на погубениот столар, двапати ја тужеше државата Њу Џерси за грешки во судењето на нејзиниот сопруг , но двата пати ѝ беше одбиено барањето. Таа продолжи да се бори да ја отстрани дамката од неговото име сè до нејзината смрт во 1994 година.

Киднапирањето и убиството на бебето Линдберг сè уште се смета за еден од најконтроверзните случаи во американската историја , но и настан што во голема мера го обликуваше судството во земјата. По него, САД воведоа закон познат и како „Законот Линдберг“, со кој транспортот на киднапирани лица преку национални граници се смета за кривично дело.

Овој трагичен случај стана инспирација за многу уметници и творци. Најпознатото дело посветено на несреќното бебе Линдберг е секако „Убиство во Ориент Експрес“ од познатата Агата Кристи, кое писателката го објавила уште во 1934 година, пишува Историски забавник .

Нова теорија и вмешаноста на Чарлс во киднапирањето на неговиот син

Професорот по историја Лојд Ц. Гарднер укажува на фасцинацијата на Линдберг со социјалниот дарвинизам и доказите дека здравствените проблеми што го мачат неговиот 20-месечен син, Чарлс А. Линдберг помладиот, сугерираат дека детето било далеку од совршено.

Гарднер педантно го истражувал киднапирањето и убиството на „Малиот Орел“ во 1932 година, син на американски херој-авијатичар и неговата општествено истакната сопруга Ен Мороу Линдберг. Неговото истражување вклучувало последователно апсење, судење, осуда и егзекуција на Бруно Ричард Хауптман за книгата на Гарднер од 2004 година, „Случајот што никогаш не умира: Киднапирањето на Линдберг“, објавена од „Ратгерс Јуниверзити Прес“.

По години истражување, Гарднер додаде драма во својата работа – теоријата дека Линдберг, „Осамениот орел“, некако бил вмешан во киднапирањето на малиот Чарли.

Тој наведува изобилство докази за здравствените проблеми на синот на Линдберг, вклучувајќи ги и развојните проблеми, за кои Гарднер тврди дека биле скриени од јавноста и властите.

Според Гарднер, поради неговата фасцинација од социјалните дарвинизми и евгеничките движења, кои вклучувале идеи за супериорноста на северноевропејците, Линдберг верувал дека неговите „здрави гени“ треба да го преплават светот.

Дополнително, авторот сугерира дека во тоа време, Линдберг можеби го сметал својот син за несоодветен, со оглед на неговите здравствени проблеми, вклучувајќи рахитис, мала телесна тежина и неспоени коски на черепот. Линдберг наводно наредил телото на детето да биде кремирано, а пепелта да се расфрла, што предизвикало дополнителни прашања.

Празна лулка за бебе

Авторот, исто така, верува дека смртта на детето можеби била резултат на несреќа за време на киднапирањето, кое сè уште се смета за злосторство на векот. „Се спротивставив на теоријата дека Линдберг бил вмешан“, вели Гарднер.

– Доказите против Хауптман се доста убедливи, но доказите дека тој е единствениот киднапер се помалку убедливи. Кога ќе заклучите дека тоа го водела група или повеќе од едно лице, прашањето станува зошто?, се прашува Гарднер.

