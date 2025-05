Кими Антонели постигнува значаен успех во Мајами

0 SHARES Сподели Твитни

Тинејџерот Андреа Кими Антонели го освои првото место за старт на спринт трката во Мајами. Возачот на Мерцедес стигна до ова достигнување, поставувајќи најдобро време од 1 минута и 26.482 секунди. Со своите 19 години, Антонели стана најмладиот победник на пол-позиција во историјата на Формула 1, без разлика дали се работи за Гран при или спринт трка. Зад него се најдоа возачите на Мекларен, Оскар Пајстри (заостанување од 0.045 секунди) и Ландо Норис (заостанување од 0.100 секунди). Од вториот ред, Ферстапен, актуелниот светски шампион, кој заостана 0.255 секунди, ќе му пружи конкуренција на Норис. Петата позиција во квалификациите ја освои Џорџ Расел, колегата на Антонели. Понатаму, на листата се следните: возачите на Ферари, Шарл Леклер и Луис Хамилтон. Во првите 10 места влегоа Алекс Албон (Вилијамс), Иска Хаџар (Рејсинг Булс) и Фернандо Алонсо (Астон Мартин). Спринт трката во Мајами е закажана за сабота во 18 часот, додека главните квалификации ќе се одржат во 22 часот.

