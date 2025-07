Ким им нареди на војниците да се подготват за вистинска војна

0 SHARES Сподели Твитни

Севернокорејскиот лидер Ким Џонг Ун ја повика својата војска да биде подготвена за „вистинска војна“ додека надгледуваше натпревар во артилериско гаѓање, објавија државните медиуми во Пјонгјанг. Неговите коментари доаѓаат во време кога Северна Кореја веќе испрати војници и оружје за да ѝ помогне на Русија во нејзината повеќе од тригодишна офанзива во Украина. Снимките емитувани од државната Корејска централна телевизија покажаа војници од артилерија како испукуваат гранати во морето.Ким беше виден како ја гледа вежбата од платформа за набљудување со двоглед, придружуван од двајца воени претставници. Локацијата на натпреварот, одржан во среда, не беше откриена. Според извештајот на Корејската централна новинска агенција, Ким ги повика војниците да бидат подготвени „за вистинска војна“ во „секој момент“ и способни да „го уништат непријателот во секоја битка“.

🇰🇵 Kim Jong Un Oversees Firing Practice Contest of Artillery Sub-units of Large Combined Units of KPA on July 23 (KCNA news) pic.twitter.com/OLlrHhnXPY— MenchOsint (@MenchOsint) July 24, 2025

Јужнокорејските и западните разузнавачки агенции претходно објавија дека Пјонгјанг минатата година испратил повеќе од 10.000 војници во рускиот Курски регион, заедно со артилериски гранати, ракети и ракетни системи со долг дострел. Според Сеул, околу 600 севернокорејски војници биле убиени во борбите на руска страна, а илјадници биле ранети.Ким ѝ понуди на Москва целосна поддршка за војната во Украина за време на неодамнешните разговори со рускиот министер за надворешни работи Сергеј Лавров. Двете земји, обете под строги меѓународни санкции, минатата година потпишаа воен договор што вклучува клаузула за заемна одбрана, за време на ретката посета на рускиот претседател Владимир Путин на Пјонгјанг.



