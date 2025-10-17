Ким Кардашијан ги засени сите на премиерата на новата серија: Гламурозен фустан за нејзината прва главна улога

0 SHARES Сподели Твитни

На премиерата на новата драма на Рајан Марфи „All’s Fair“ што се одржа во Лос Анџелес, Ким Кардашијан ги плени погледите во елегантен метален фустан без ракави.

Фустанот направен од рефлектирачка ткаенина во сјајна сребрена нијанса совршено ја следеше линијата на нејзиното тело, нагласувајќи ја нејзината фигура и струк. Елегантните драпирани детали дополнително ја збогатија силуетата, давајќи му на фустанот луксузен и софистициран изглед со допир на модна драма.

Kim Kardashian attends the world premiere of Ryan Murphy’s “All’s Fair” in Los Angeles. pic.twitter.com/b9ApKXX0HO— The AHS Zone (@AHSZone) October 17, 2025

Ким го заокружи својот изглед со дискретна шминка и елегантна фризура, што му овозможи на фустанот да остане во фокусот.

Во серијата, Кардашијан (44) го отелотворува ликот на Алур Грант, моќна адвокатка за разводи која одлучува да напушти адвокатска канцеларија доминирана од мажи и да започне своја пракса заедно со група жени.

Заедно со Кардашијан, на црвениот тепих беа и Наоми Вотс, Ниси Неш, Тејана Тејлор и Сара Полсон, кои исто така привлекоа внимание со своите модни избори.

Kim Kardashian attends the World Premiere of Hulu’s “All’s Fair”. pic.twitter.com/S16ZGXmCed— (@metgalacrave) October 17, 2025

Кардашијан на црвениот тепих изјави дека работењето со икони како нив е „сон што се остварува“ и дека честопати мора да си потсетува дека тоа „не е сон“ додека е на снимање.

Да потсетиме дека за време на снимањето на серијата „All’s Fair“, Кардашијан беше видена во сцена од свадба на плажа во Малибу, заедно со нејзиниот колега Метју Ношка. Во таа сцена, таа носеше бела венчаница со превез, додека Ношка носеше светло син костум. Фотографиите ги прикажуваат како трчаат заедно по песокот држејќи се за раце и бакнувајќи се.

Пронајдете не на следниве мрежи: