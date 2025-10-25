Ким Кардашијан за малку да покаже премногу: Се појави во мини градник направен од вештачка коса

0 SHARES Сподели Твитни

Американската ријалити ѕвезда Ким Кардашијан го прослави својот 45-ти роденден во Лондон во необично модно издание. Имено, таа се појави во минијатурен градник направен од вештачка коса.Нејзиниот outfit, кој вклучуваше синџирчиња и проѕирна здолниште, беше дизајниран од турската дизајнерка Дилара Финдикоглу. Таа ја врза косата во плетенки и го комплетираше изгледот со потпетици со отворени прсти.Кардашијан му се заблагодари на фотографот Мерт Алас на Инстаграм за организирањето на нејзината роденденска забава во неговиот дом. View this post on Instagram A post shared by Kim Kardashian (@kimkardashian)Нејзиниот изглед беше предмет на бројни коментари на гореспоменатата социјална мрежа. Многумина веруваат дека таа претерала.„Ова изгледа како илуминатичка забава“, „Тогаш како очекувате нејзината ќерка да изгледа нормално?“, „Знам дека Ким копнее да биде во центарот на вниманието, но таа ги премина сите граници“, се некои од реакциите.На нејзината роденденска забава присуствуваа многу познати личности, меѓу кои Џон Галијано, Кејт Мос, ФКА Твигс, Сара Полсон, Наоми Вотс и Крис Џенер. Таа ја одржа својата прва забава по повод нејзиниот 45-ти роденден пред неколку дена во Париз.Таа доби улога во серијата „All’s Fair“ од Рајан Марфи, која ќе биде достапна на стриминг сервисот Hulu од 4 ноември. Кардашијан ја игра адвокатката Алура Грант, а во глумечката екипа се и Глен Клоуз и Ниси Неш-Бетс.

