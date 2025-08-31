Ким Кардашијан исмејувана заради моден избор во Венеција: Ја споредуваат нејзината облека со чаршаф, а неа со страшило

0 SHARES Сподели Твитни

Ким Кардашијан се појави на доделувањето на наградите DVF во Венеција во четврток вечерта, а нејзината облека повторно успеа да привлече внимание кон себе.

Додека најголемите светски ѕвезди шетаат по црвениот тепих на Филмскиот фестивал во Венеција, Ким „украде“ дел од вниманието со своето појавување во градот.

Таа носеше полупроѕирна сива креација од Maison Margiela, а парчето сигурно остави впечаток.

Креацијата до подот беше претставена на ревијата за есен 2025, и имаше наметка што драматично се влечеше зад Ким додека одеше. Сепак, необичните детали на корсетот се она што го привлече вниманието на Инстаграм.

Fans bewildered by Kim Kardashian’s billowing Venice couture: ‘All I see are sheets and wedgies’ https://t.co/RnxVwUxPGY pic.twitter.com/VJQuiCIQrK— Page Six (@PageSix) August 29, 2025

„Се што гледам се чаршафи“, рече еден корисник на Твитер, а следеа коментари, споредувајќи ја со страшило, но и со лик од серијата „Американска хорор приказна“.

Оригиналната креација вклучуваше и качулка што целосно ќе го покриеше нејзиното лице.

Иако се откажа од качулката што ѝ го покрива лицето, која на пистата во Париз ја претстави новиот дизајнер на француската модна куќа Глен Мартенс, многумина го прогласија нејзиното модно издание за морничаво.

