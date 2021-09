Ким Кардашијан привлече големо внимание со својот изглед, се појави со кожна маска преку целата глава

0 SHARES Share Tweet

Ким Кардашијан Вест повторно привлече внимание кај јавноста со својот изглед. Ѕвездата на шоуто “Keeping Up With The Kardashians” прошета на Мет Гала во Њујорк во одело кое е дизајнирано од Баленсијага.

Кардашијан била фотографирана додека излегува од црн автомобил во стајлинг кој вклучувал панталони, кожна јакна, ракавици и чизми. Најважно е дека лицето ѝ било целосно прекриено со неконвенционална маска за лице која имала отвор назад за нејзиониот долг реп.

View this post on Instagram A post shared by Kim Kardashian West (@kimkardashian)



Таа на Инстаграм сподели фотографија и ја означи дизајнерката на Баленсијага, Демна Гвасалиу.

Минатиот месец Ким носела сличен костим на концертот на Каније Вест во Атланта. На тој настан носела целосно црна облека повторно од Баленсијага, вклучувајќи високи чизми до колена со потпетици, тесни панталони, маица со долги ракави и маска преку главата.