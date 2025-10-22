Ким повторно провоцира; Ракети испукани кон Сеул ФОТО

0 SHARES Сподели Твитни

Северна Кореја испали неколку балистички ракети со краток дострел, соопшти јужнокорејската војска, една недела пред самитот на лидерите на Азиско-пацифичката економска соработка (АПЕК) во Јужна Кореја.Лансирањето на ракети , прво од мај оваа година, беше извршено од област во близина на Пјонгјанг во североисточен правец, а ракетите прелетаа околу 350 километри пред да паднат на копно, соопшти Здружениот штаб на јужнокорејската армија, објави Ројтерс.Јужна Кореја сподели информации за лансирањето со САД и Јапонија.Веднаш беше свикан итен безбедносен состанок во Сеул, а претседателот Ли Џе-мјунг беше информиран за ситуацијата.Јапонскиот премиер Санае Такаичи изјави дека лансирањата немаат влијание врз безбедноста на Јапонија и дека Токио продолжува да споделува податоци со сојузниците.Се очекува претседателите на САД и Јужна Кореја, Доналд Трамп и Ли Џае-мјунг, да се сретнат во Јужна Кореја следната недела за време на самитот на АПЕК. Исто така, беше најавена и билатерална средба на Трамп со кинескиот претседател Си Џинпинг.Северна Кореја , која е под санкции на Обединетите нации поради нејзината ракетна и нуклеарна програма, продолжува да врши тестирања и покрај меѓународните забрани. Порано овој месец, Пјонгјанг претстави нова интерконтинентална балистичка ракета на воена парада, на која присуствуваше и кинескиот премиер.

