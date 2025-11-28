КИМ ЏОНГ УН ИМ ИЗДАДЕ НАРЕДБА НА СВОИТЕ ВОЈНИЦИ ВО УКРАИНА: „Подобро да се разнесете со бомби отколку да бидете заробени“ (ФОТО/ВИДЕО)

0 SHARES Сподели Твитни

Севернокорејскиот лидер Ким Џонг Ун наводно им наредил на војниците што ги испратил да се борат на страната на Русија во Украина да се разнесат со бомби доколку се во опасност да бидат заробени, објави „Дејли НК“.

Интензивна индоктринација и глорификација на мачеништвото

Извори наведуваат дека севернокорејските единици сега поминуваат низ сесии за политичка индоктринација двапати неделно, каде што командантите ги величаат војниците кои се саморазнеле на бојното поле.

На овие сесии се вели дека ваквите акции покажуваат лојалност кон Ким и ја надминуваат храброста на руските војници што се борат рамо до рамо со нив.

Пропагандата користи религиозни наративи слични на мачеништво, вклучувајќи го и слоганот: „Ако го дадеш својот живот, ќе живееш вечно“. Друг слоган ги охрабрува војниците да „учат од воините кои се саморазнеле“.

Тотално непочитување на животите на севернокорејските војници

Експертите во Сеул велат дека пораката покажува целосно непочитување на животите на севернокорејските војници, кои биле испратени да се борат во странска земја и охрабрени да умрат отколку да бидат заробени.

Северна Кореја веќе јавно им оддаде почит на некои од своите војници кои се вратија од борбите во Украина.

На 22 август, Ким Џонг Ун им додели медали на членовите кои учествувале во борбени операции. Јужнокорејските пратеници подоцна, повикувајќи се на разузнавачки информации, изјавија дека околу 2.000 севернокорејски војници испратени да им помогнат на руските сили загинале. Самиот Пјонгјанг ја потврди загубата на околу 350 војници во двете фази од распоредувањето.

Севернокорејските војници се користат во Русија за воспоставување позиции

Според украинската разузнавачка служба, севернокорејските трупи сè уште се во Русија, главно во Курската област, каде што извршуваат задачи за одредување на позициите и инженерство, наместо борбени операции на фронтовската линија.

Во самата Северна Кореја, властите ја претставуваат „доктрината за самоубиство како доказ за идеолошка чистота и единство“.

Како што објасни еден извор за „Дејли НК“, индоктринацијата директно ги поврзува овие смртни случаи на бојното поле со долгогодишниот севернокорејски концепт за „вечен живот“ поврзан со семејството Ким. Пораката, рече изворот, ефикасно ја претвора „смртта за Ким“ во „знак на лојалност“.

Контрадикторни тврдења за присуството на севернокорејски војници во Украина

Претходно, проруските блогери на Телеграм тврдеа дека севернокорејски војници пристигнале во Запорожјето во Украина и дека можеби се подготвуваат за битки во близина на градот Гуљапоље.

Сепак, раководителот на украинскиот Центар за сузбивање на дезинформации, Андриј Коваленко, изјави дека до 9 часот наутро на 24 ноември, не се забележани севернокорејски единици во Запорожјето.

