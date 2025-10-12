Ким Џонг Ун планира да ја назначи ќерката Ким Џу Ае за лидер на Северна Кореја

Според анализи на експерти, севернокорејскиот лидер Ким Џонг Ун подготвува постепено повлекување од власта и назначување на својата ќерка Ким Џу Ае за идниот лидер на Северна Кореја, објави британскиот весник „Сан“.

Ким Џонг Ун го наследи својот татко, Ким Џонг Ил, кратко пред неговата смрт, а неговото доаѓање на власт се карактеризираше со брутален начин на консолидирање на моќта. Поради зголемените извештаи за неговата здравствена состојба, се верува дека сака да ја постави ќерката за наследник без крвопролевање.

Експертот Мајкл Маден посочува дека Ким Џонг Ун сака да избегне проблеми слични на оние со кои се соочил тој на почетокот на владеењето. Анализите на Комитетот за човекови права во Северна Кореја укажуваат дека назначувањето на Ким Џу Ае може да биде мотивирано и од здравствената состојба на лидерот, како и од желбата за стабилна транзиција.

Во последната пропаганда на Пјонгјанг, терминот „Централна партија“ се користи симболично за идни лидери, а Ким Џу Ае почна да добива високи титули, како „почитувана“ и „просветлена“. Таа се појавува пред својот татко на фотографии, носи потемни тонови на облека како симбол на вродена моќ и активно учествува во дипломатски активности, вклучително и придружување на Ким Џонг Ун на неговото прво патување во Кина.

Сите овие знаци укажуваат дека Северна Кореја ја подготвува Ким Џу Ае за идна лидерска улога, со цел да се обезбеди мирна транзиција на власта.