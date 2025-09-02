Ким Џонг Ун пристигна во Кина заедно со неговата ќерка

Севернокорејскиот лидер Ким Џонг Ун пристигна во Народна Република Кина со својата ќерка Ким Џу Ае, објави британскиот „Скај њуз“, повикувајќи се на јужнокорејските медиуми. Севернокорејскиот лидер пристигна во Кина со својот специјален воз и ја поведе својата наследничка, која стана една од главните теми во светските медиуми.

Самитот на Шангајската организација за соработка се одржува во Кина, додека во среда, 3 септември, се одржува воена парада за одбележување на победата во Втората светска војна. Се очекува Ким Џонг-ун да учествува на трилатерален состанок со кинескиот претседател Си Џинпинг, рускиот претседател Владимир Путин и со него самиот.

Откако ќерката на Ким беше видена во Пекинг со него, јужнокорејските медиуми потсетија кој е таа и зошто е важна личност. Севернокорејскиот лидер му се заблагодари на кинескиот претседател за неговото гостопримство.

ЛИНК од видеото