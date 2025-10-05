Ким Џонг-ун: Северна Кореја ќе преземе дополнителни воени мерки

Севернокорејскиот лидер Ким Џонг Ун изјави дека Пјонгјанг распоредил стратешки средства како одговор на распоредувањето на американските воени сили на југот и вети дека ќе преземе дополнителни воени мерки, објави во неделата официјалната Корејска централна новинска агенција (KCNA), пренесува Ројтерс.

„Во директна пропорција со распоредувањето на американските сили во Кореја, нашите стратешки интереси во регионот исто така се зголемија и соодветно на тоа, доделивме посебни средства за клучните цели од интерес“, рече Ким на настанот за воена изложба пред 80-годишнината од основањето на Работничката партија на Кореја. „Верувам дека нашите непријатели треба да бидат загрижени за насоката во која се развива нивната безбедносна средина“, додаде севернокорејскиот лидер.

Тој рече дека Северна Кореја „несомнено ќе развие дополнителни воени мерки“ за да се подготви да одговори на распоредувањето на американските сили, без дополнително да се проширува.

Северна Кореја ги зајакна своите воени врски со Русија и ја поддржа руската инвазија на Украина со испраќање војници и артилерија, според јужнокорејските претставници.

Ким, исто така, го продлабочи своето партнерство со Кина и неодамна отпатува во Пекинг за да присуствува на воена парада по повод 80-годишнината од крајот на Втората светска војна, заедно со кинескиот лидер Си Џинпинг и рускиот претседател Владимир Путин.