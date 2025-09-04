Ким Џонг Ун: Целосно ќе ја поддржиме руската војска, тоа е наша братска должност

0 SHARES Сподели Твитни

Севернокорејскиот лидер Ким Џонг Ун изјави дека неговата земја „целосно ќе ја поддржи“ руската војска како „братска должност“.Од друга страна, рускиот претседател Владимир Путин ги нарече врските меѓу двете земји „специјални“, објави во четврток севернокорејскиот државен медиум KCNA.Ким и Путин се сретнаа во среда на маргините на кинеската прослава на формалното предавање на Јапонија во Втората светска војна во Пекинг.Двајцата го придружуваа кинескиот претседател Си Џинпинг на голема воена парада, првото вакво собирање на лидери од трите земји од раните денови на Студената војна.Патувањето на Ким во Пекинг му понуди прва можност да се сретне со Путин и Си, како и да се дружи со повеќе од дваесетина други национални лидери кои присуствуваа на настаните.Фотографиите од државните медиуми го покажуваат Ким како стои или оди со Путин и Си еден до друг, насмеани.„Другарот Ким Џонг Ун и претседателот Путин разменија искрени мислења за важни меѓународни и регионални прашања“, соопшти КЦНА.Путин „високо ги пофали“ севернокорејските војници кои се борат против Украина и рече дека односите меѓу двете земји се „посебни односи на доверба, пријателство и сојуз“, додаде KCNA.Северна Кореја испрати војници, артилериска муниција и ракети во Русија за да ја поддржи Москва во нејзината војна против Украина.Разузнавачката агенција на Јужна Кореја оваа недела процени дека околу 2.000 севернокорејски војници испратени да се борат за Русија се убиени.Се верува дека Северна Кореја планира да распореди уште 6.000 војници, а околу 1.000 борбени трупи веќе се наоѓаат во Русија.Ким и Путин детално разговараа за долгорочните планови за партнерство и ја потврдија својата „цврста волја“ да ги подигнат билатералните односи на високо ниво, според KCNA.Минатата година, двајцата лидери потпишаа договор за меѓусебна одбрана, во кој се повикуваат двете страни да ѝ помогнат на другата во случај на вооружен напад.

Пронајдете не на следниве мрежи: