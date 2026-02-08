Кина ги забрани сите нови инвестиции во Израел

Кинескиот инвестициски фонд откри дека владата во Пекинг вовела забрана за сите нови инвестиции во Израел поради војната во Газа, означувајќи ја територијата како област со висок ризик.

Веста се појави во израелските медиуми по тужбата поднесена од членовите на кибуцот Ханита против Ballet Vision, фонд контролиран од Кина кој поседува 80 проценти од акциите во Hanita Lenses, фабрика за интраокуларни леќи лоцирана во северен Израел, во близина на либанската граница.

Израелските доселеници од кибуцот поднесоа тужба во Окружниот суд во Тел Авив барајќи приближно 11 милиони долари од кинескиот фонд. Тие го обвинуваат фондот дека не ја искористил својата опција за купување на преостанатите акции, како што е предвидено во претходниот договор.

Сепак, одговорот на Ballet Vision, прикачен на тужбата, ја наведува причината зошто трансакцијата не е можна. Имено, кинеската влада го класифицираше Израел како „област со висок ризик“ или „црвена категорија“ поради ситуацијата во регионот на Западна Азија, а особено од 7 октомври 2023 година.

„Од почетокот на борбите, кинеската влада го класифицираше Израел како област со висок ризик (црвена категорија) и забрани каква било нова кинеска инвестиција во Израел“, се наведува во писмото на фондот.

Понатаму се наведува дека, сè додека е на сила ова ограничување, трансакцијата не е изводлива и дека „нема практична оперативна можност за остварување на опцијата“.

Финансиски загуби и геополитичка позадина

Покрај забраната за инвестиции од страна на владата, „Балет Вижн“ истакнува дека фабриката Hanita Lenses претрпе значителни оперативни загуби. Љу Јусјао, директор на фондот и извршен директор на фабриката, изјави дека компанијата регистрирала загуби од околу 15 милиони долари во период од три години, со долг од 4 милиони долари, што довело до сериозни финансиски проблеми.

Овие настани се случуваат во време кога односите меѓу Кина и Израел дополнително се влошуваат поради прашањето со Тајван. Тајван се сврте кон Израел за зголемена воена соработка.

Кина веќе го предупреди Израел да не обезбедува воена експертиза и технологија на Тајван под маската на цивилни програми. Според извештаите, Тел Авив му помага на Тајпеј да интегрира елементи од своите системи Green Pine” и Arrow за развој на ракетниот систем Tian Gong-4, кој ќе биде дел од мрежата за воздушна одбрана на Тајван.

Оваа воена соработка се одвива и покрај повторените предупредувања на Пекинг дека нема да толерира израелски врски со островот, кој го смета за отпадничка покраина. Од друга страна, тајванската администрација се стреми да ги продлабочи врските со Израел и се воздржа од осуда на акциите на Израел во Појасот Газа.