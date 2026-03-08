Кина е подготвена да го угости Трамп и да ги смири тензиите

Кина се надева дека тековната година ќе биде пресвртница во односите со Соединетите Американски Држави, изјави кинескиот министер за надворешни работи Ванг Ји, пишува „Асошиејтед прес“.

Зборувајќи на прес-конференција на маргините на годишната сесија на Народниот конгрес на сите сојузи, Ванг даде позитивен тон пред очекуваниот самит меѓу лидерите на двете светски сили на крајот на март.

Ванг истакна дека и покрај бројните разлики, претседателите Доналд Трамп и Си Џинпинг одржуваат добри односи на највисоко ниво, што обезбедува стратешка гаранција за билатералните односи. Иако министерот официјално не ја потврди посетата на Трамп на Пекинг, тој сигнализираше дека агендата е веќе на маса и дека е клучно двете страни да се сретнат на половина пат, а воедно да ги елиминираат непотребните одвлекувања на вниманието.

Односите меѓу двете земји се затегнати со години, особено по трговската војна што ја започна Трамп во неговиот прв мандат. Иако привремено примирје околу царините беше постигнато минатиот октомври, подлабоките прашања остануваат нерешени. Аналитичарите го гледаат говорот на Ванг како гест за добредојде и потврда дека Пекинг е подготвен за разговори.

Кинескиот министер за надворешни работи, исто така, нагласи дека Кина се смета себеси за заштитник на Обединетите нации, чија улога е разнишана по повлекувањето на САД од неколку иницијативи. Тој рече дека водечката улога на ОН мора да се зајакне, а не да се ослабне, и дека заобиколувањето на ОН и создавањето мали групи нема да добие поддршка.

Ванг го повтори повикот за итен прекин на воените дејствија во Иран, оценувајќи дека тоа е војна што не требало да се случи и упатувајќи прикриена критика дека силата не значи право и дека светот не смее да се врати на законот на џунглата.