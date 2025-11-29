Кина започнува инспекции на висококатници поради ризик од пожар по трагедијата во Хонг Конг

Комитетот за безбедност при работа при Државниот совет на Кина нареди сеопфатни инспекции на високи згради низ целата земја за да се идентификуваат и отстранат потенцијалните опасности од пожар, соопшти кинеското Министерство за вонредни ситуации.

Контролите ќе опфатат станбени згради и јавни згради, вклучувајќи канцелариски згради, болници и комерцијални комплекси , објави Синхуа.

Посебно внимание ќе се посвети на зградите кои моментално се во процес на надворешно реновирање или внатрешни работи.

Инспекциите ќе ја проверат употребата на запаливи материјали во изолацијата на надворешните ѕидови, присуството на забранети материјали како што се дрвени скелиња и мрежи кои не се отпорни на пламен, како и исправноста на противпожарната опрема – хидрантски системи, автоматски прскалки и алармни системи.

На сите региони им беше наредено да организираат самоинспекции во компаниите и институциите, додека надлежните органи ќе вршат случајни контроли.

Релевантното министерство нагласи дека сите согледани опасности мора да се отстранат веднаш и без одлагање.