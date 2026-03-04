Кина испрати драматично предупредување до Израел и САД во врска со Иран: „Силата не ги решава проблемите, сè ќе излезе од контрола“

0 SHARES Сподели Твитни

Кина остро ги критикуваше воените напади на САД и Израел врз Иран, апелирајќи за итен прекин на нападите. Официјален Пекинг предупредува дека оваа ескалација се заканува да го поткопа досегашниот дипломатски напредок и целосно да го дестабилизира регионот.

Кинескиот министер за надворешни работи Ванг Ји во вторникот му рече на својот израелски колега Гидеон Саар дека Пекинг строго се спротивставува на нападите на САД и Израел врз Иран и побара итно прекинување на сите воени операции.

Според официјалното соопштение од кинеското Министерство за надворешни работи, Ванг истакнал дека овие напади го прекинале дипломатскиот напредок меѓу Вашингтон и Техеран. Тој истакнал дека преговорите веќе се во фаза каде што „е постигнат значителен напредок, што вклучува и решавање на безбедносните загрижености на Израел“.

„Кина се спротивставува на какви било воени напади што ќе ги извршат Израел и САД против Иран“, рече Ванг за време на телефонски разговор.

Кинескиот министер за надворешни работи предупреди дека воената ескалација носи огромен ризик ситуацијата на Блискиот Исток целосно да излезе од контрола.

„Кина повикува на итен прекин на воените операции за да се спречи понатамошна ескалација и губење на контролата врз овој конфликт“, додаде Ванг.

Тој особено нагласи дека дипломатијата, а не вооружената сила, треба да биде главниот начин за решавање на тензиите поврзани со нуклеарната програма на Иран и општите регионални безбедносни проблеми.

„Силата не може навистина да ги реши проблемите; напротив, таа само ќе донесе нови проблеми и ќе остави сериозни долгорочни последици“, рече кинескиот министер.

Дипломатската интервенција на Кина доаѓа во време кога конфликтот се проширува по нападите на САД и Израел врз Иран што започнаа во саботата. Нападите веќе предизвикаа верижни реакции низ целиот регион и го засилија стравот на меѓународната заедница од тотална војна на Блискиот Исток.

Кинеските претставници ги гледаат овие напади како директно нарушување на преговорите кои се движеа во вистинската насока пред последната ескалација. Според тоа, Пекинг ги интензивираше дипломатските контакти со клучните актери. Во понеделник, Ванг одржа серија разговори со министрите за надворешни работи на Иран, Оман и Франција за да разговараат за начините за смирување на тензиите.

Кинеското министерство, исто така, потврди дека израелскиот министер Саар се согласил за време на разговорите во вторникот да преземе „конкретни мерки за да се обезбеди безбедноста на кинескиот персонал и институции“ лоцирани во Иран.

Изјавите од Пекинг јасно ја одразуваат растечката загриженост на светските сили дека сегашниот воен конфликт би можел да се прелее во поширока регионална војна, поради што Кина постојано инсистира на враќање на преговарачката маса.

