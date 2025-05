Кина испрати порака до Западот: Нашето хиперсонично оружје со брзина од 20 маха може да погоди цели насекаде на планетата за 30 минути! ЛАНСИРАЊЕ ОД ВСЕЛЕНАТА!

Кинеските воени истражувачи тврдат дека можат да лансираат ракети од вселената користејќи различни видови платформи, вклучувајќи сателити, системи за лансирање од земја и други мобилни системи.Според извештајот, нивните едрилици за повторно влегување можат да достигнат брзина до 21.000 км/ч (20 маха) на големи надморски височини во атмосферата.Истражувачите од Ракетните сили на Народноослободителната армија на Кина нагласуваат дека со овие можности, Кина може да погоди цели насекаде на планетата во рок од 30 минути.Деталите беа објавени во кинеското научно списание „Acta Aeronautica et Astronautica Sinica“, каде што се наведува дека некои од овие системи, кои можат да бидат лансирани од вселената, можат значително да го скратат времето на реакција на системите за рано предупредување на противникот, со што се зголемуваат шансите за успешно продирање на целта.

