Кина: Најбрзиот воз во светот постави нов рекорд, достигнувајќи 450 км/ч за време на тестирањето

Кина започна со тестирање на возот CR450, кој се смета за најбрз воз во светот, пред неговото пуштање во употреба.Возот достигна брзина од 450 км/ч за време на тестирањето на брзата железница Шангај-Чонгкинг-Ченгу.Прототипот CR450 беше претставен во ноември минатата година како брз воз способен да достигне брзина од 400 км/ч и беше подложен на континуирано тестирање низ сите параметри.Сега во последната фаза од тестирањето, овој брз воз мора да помине 600.000 километри пред да добие лиценца за комерцијален сообраќај.Со својот последен обид, CR450 го надмина моменталниот рекорд за брзина од 350 км/ч, постигнат од возовите CR400 Фуксинг.Започнат како проект во 2021 година од страна на Кинеската државна железница, возот се очекува да влезе во комерцијална употреба во 2026 година, по фазата на евалуација. Го произведуваат подружници на државната Кинеска железница (CRRC).CR450 е опремен со структурни подобрувања. Неговиот преден конус е зголемен од 12,5 метри, колку што имаат постојните возови со брзина до 350 км/ч, на 15 метри, што го намалува отпорот.Возот има целосно затворен долен дел и долни украси на долниот дел, како и дизајнерска филозофија инспирирана од автомобили со високи перформанси. Овие иновации му помогнаа на возот да го намали вкупниот отпор за 22 проценти.Висината на шасијата на CR450 е исто така намалена за 20 сантиметри, а тежината за 55 тони. Неговите креатори се фокусираа на намалување на отпорот, што беше врвен приоритет, а тоа помогна да се постигне драматично забрзување.Во текот на пет години истражување и тестирање, подобрувањата беа измерени во мали зголемувања од само 0,1 процент.CR450 може да забрза од 0 до 350 км/ч за 4 минути и 40 секунди. Тоа е за 100 секунди побрзо од постојните Fuxing EMU, на кои им се потребни 6 минути и 20 секунди за да ја достигнат истата брзина.ЕМУ е воз направен од самоодни, електрично напојувани вагони, на кои не им е потребна посебна локомотива.Кинеската национална телевизија CCTV, исто така, откри дека земјата го гледа овој момент како голем чекор кон модерната иновација.„Неодамнешното пробно возење е последниот чекор за возот CR450 да влезе во фаза на комерцијална употреба и ќе биде пресвртница што покажува дека технолошката сила на брзата железница на Кина се движи од „Произведено во Кина“ во „Произведено во Кина“, соопшти CCTV.Кинескиот проект CR450 е дел од сеопфатна иницијатива за проширување и модернизација на водечката транспортна мрежа во светот во земјата.Земјата сега управува со најголемиот глобален систем на брзи железници и автопати, формирајќи интегрирана мрежа што се протега на шест милиони километри.Современите транспортни коридори поврзуваат над 80 проценти од регионите на ниво на округ во Кина, опфаќајќи повеќе од 90 проценти од нејзината економија и население.Размерот на оваа мрежа беше целосно очигледен за време на неодамнешниот празник Националниот ден, кога беа регистрирани 2,4 милијарди меѓурегионални патувања. Само железниците превезоа 213 милиони патници, што е во просек 18 милиони патници со возови дневно.

