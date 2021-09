Кина произведе вакцина против различните соеви на коронавирусот

Кина ја произведе првата вакцина која би можела да создаде антитела против различните соеви на коронавирусот.

Кличничките испитувања извршени во средата оваа недела, покажале дека рекомбинираната протеинска вакцина има 79% ефикасност против делта сојот, 92% ефикасност против гама сојот и 59% ефикасност против ми сојот.

China has developed the world’s first #COVID19 #vaccine which could protect against different variants. Clinical trials on Wednesday revealed the recombinant protein vaccine has a 79% efficacy against Delta, whilst it shows 92% and 59% efficacy against Gamma and Mu respectively. pic.twitter.com/O0IK7f2ka7

