Кина развива нов стандард за видео поврзување

Фото: Shutterstock.com

Кина повторно се истакнува на глобалната сцена со претставување на нова алтернатива за познатите HDMI и DisplayPort стандарди и нивните кабли. Очекувано, карактеристиките на оваа алтернатива надминуваат оние на тековните опции, што значи дека западниот пазар се соочува со силна конкуренција од кинеските производители.

Овој иновативен стандард го носи името GPMI – General Purpose Media Interface и е резултат на трудот на The Shenzhen 8K UHD Video Cooperation Alliance, која обединува над 50 кинески компании. GPMI овозможува неверојатен пренос на податоци до 192Gbps, како и моќност до 480W преку уникатниот GPMI Type-B влез, создаден од оваа организација.

Исто така, GPMI има и Type-C приклучок, кој нуди малку поскромни перформанси со пренос на податоци до 96Gbps и моќност до 240W. Но, без разлика на верзијата, GPMI ги достигнува или надминува конкурентите како HDMI и DisplayPort, кои немаат опција за напојување, или пак Thunderbolt, кој е вистински конкурент на ова поле.

Доколку овој стандард стане широко прифатен, би можел значително да го поедностави поврзувањето на уредите со компјутерите, заменувајќи повеќе кабли со само еден. Оваа иновација ветува и значајни подобрувања во гејминг индустријата, со што поддршката за поголем пренос на податоци и напојување би требало да биде особено погодна за гејмерите низ целиот свет.

