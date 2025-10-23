Кина тестира ракетни мотори за повеќекратна употреба пред првото лансирање

0 SHARES Сподели Твитни

Првата кинеска ракета за повеќекратна употреба штотуку направи голем чекор кон своето деби лансирање.Кинеската компанија „ЛендСпејс“ спроведе тест за статичко палење на ракетен мотор од не’рѓосувачки челик наречен „Жуке-3“, што е голем чекор напред кон дебито што се очекува пред крајот на годината.

Статичкото палење, рутински тест пред лансирање во кој ракетата ги пали своите мотори додека останува закотвена на рампа, ја заврши тридневната кампања „прва фаза“ од првиот лет на ракетата Жуке-3, соопшти „ЛендСпејс“.Таа фаза вклучуваше и тест за полнење гориво, кој, како и статичкото палење, се одржа во пилот-зоната за комерцијални вселенски иновации Донгфенг во северозападна Кина.„Ракетата ќе продолжи со планираните испитувања за вертикална интеграција, пред да се врати во техничката зона за инспекција и одржување како подготовка за претстојното орбитално лансирање и враќање на првата фаза“, соопшти „ЛендСпејс“ преку социјалната мрежа „Х“.„Жуке-3“ многу наликува на ракетата „Фалкон 9“ на „Спејс Екс“, која исто така има прва фаза за повеќекратна употреба и горна фаза за трошење. Како и „Фалкон 9“, ракетата „Жуке-3“ е напојувана од девет мотори, во овој случај „Тианк-12Ас“, кои „ЛендСпејс“ ги разви во сопствена компанија.„Тјанкве-12А“ користи течен метан и течен кислород (LOX) како погонски горива, што е клучна разлика од „Фалкон 9“, чии мотори „Мерлин“ согоруваат LOX и ракетно-квалитетен керозин. Моторот „Раптор“ од следната генерација на „Спејс Екс“, кој ја напојува неговата мегаракета „Старшип“, користи LOX и течен метан.Ракетата „Жуке-3“ е висока 66 метри и може да носи околу 18.300 килограми во ниската Земјина орбита (ЛЕО). Ова е приближно исто како и „Фалкон 9“, чиј носивост на ЛЕО е 22.800 кг.Статичкото лансирање беше најновото во низата значајни пресвртници за Zhuque-3. На пример, LandSpace спроведе тестови за лансирање и слетување на ниска надморска височина со оваа ракета минатата година, а спроведе и статичко лансирање минатиот јуни.Со седиште во Пекинг и основана во 2015 година, „ЛендСпејс“ користи ракета „Жуке-2“ за еднократна употреба. Во јули 2023 година, таа ракета стана првата што стигна до Земјината орбита користејќи LOX-метан. Тоа деби започна серија од четири последователни успеси за „Жуке-2“, но ракетата не успеа при нејзиното најново лансирање во август.

