Кина ја тестира својата најмоќна ракета, ќе се користи за мисии на Месечината

Кина спроведе клучен тест на својата ракета „Долг марш-10“, која планира да ја користи за мисија на Месечината. Овој тест е чекор поблиску до исполнување на амбицијата кинеските астронаути да слетаат на површината на Месечината до 2030 година.Најновиот тест вклучуваше активирање на првата фаза на ракетата на земја, а беше спроведен во кинескиот космодром на островот Хаинан. Оваа фаза беше опремена со седум мотори YF-100K, работеше 30 секунди и генерираше околу 990 тони потисок. Уште поважен е фактот дека моторите работеа синхронизирано, што е клучно за стабилноста. Тестот, исто така, послужи за собирање голема количина на податоци, со цел да се докаже функционалноста на концептот и да се подобрат идните верзии на ракетата.

Кинеските власти велат дека тестот потврдил дека моторите можат да работат синхронизирано во нормални и услови на висока моќност.Ракетата „Долг марш-10“ е значително помоќна од која било друга кинеска ракета и генерира околу три пати поголем потисок од сегашната ракета „Долг марш-5“. Висока е 92 метри, а кога ќе биде целосно склопена, ќе има 21 мотор што работат истовремено, седум во јадрото и седум на двата погонски погони.Развојот на ракетата започна во 2017 година и се темели на децении истражување и развој на мотори на течно гориво. Неодамнешниот тест следи по минатогодишниот успех, кога три мотори од прва фаза YF-100K беа активирани во јуни 2024 година и работеа неколку минути.Според извештаите, ракетата може да транспортира 27 тони товар до Месечината и е клучна за планот на Кина да слета кинески астронаути на површината на Месечината до крајот на деценијата. Оваа мисија ќе бара две одделни лансирања. Мисијата Менгжу ќе вклучува екипаж, додека Ланјуе ќе биде носена од лендер. Според планот, двете вселенски летала ќе се сретнат и спојат во лунарната орбита и ќе им овозможат на астронаутите да се префрлат на лендерот и на крајот да слетаат на површината на Месечината.Кинезите соработуваат со партнери на проект за изградба на лунарна база на Јужниот пол до 2035 година, наречен Меѓународна лунарна истражувачка станица (ILRS).Ова беше првиот статички тест на активирање на моторот на вистинска лансирна рампа, бидејќи вообичаените тест-планови не можеа да го поднесат огромниот потисок. За време на тестот, инженерите анализираа премази отпорни на топлина, системи за детекција на дефекти и сигурноста на системот со повеќе мотори, кои се критични пред мисија со екипаж.Кина работи на повеќекратна верзија на ракетата „Лонг марш-10А“ за мисии во орбитата на Земјата. Концептот е сличен на ракетата „Фалкон 9“ на „Спејс Екс“ и исто така нема да се користи за мисија на Месечината, туку за патувања до вселенската станица.Овој тест послужи како генерална проба за моќноста на лунарниот ракетен мотор. Кина сега е на добар пат да испрати луѓе на Месечината „околу 2030 година“, а потоа да изгради трајна база на површината на Месечината. Покрај тоа, тестот успешно докажа дека моторите можат да се справат со суровата енергија потребна за постигнување на овие цели.

