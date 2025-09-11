Кинезите го отворија најголемиот мост со кабелски столб во светот, изграден со помош на сателитски водени кранови

0 SHARES Сподели Твитни

Кина официјално го отвори за сообраќај најдолгиот мост со кабелски столб во светот, кој се наоѓа во источната кинеска покраина Џангсу.Според официјалните лица, мостот долг 10,3 километри, кој ги поврзува градовите Чангжу и Таиџу, го скратува времето на патување од 80 минути на само 20 минути. Главниот распон на мостот е 1.208 метри, а неговата изградба траела приближно шест години.Тоа е првиот мост изграден на реката Јангце, кој интегрира автопат за возила, редовен локален пат и меѓуградска железница на истата структура.Според извештаите на кинеските медиуми, мостот Чангтаи над реката Јангце поставил разни светски рекорди.Чангтаи на реката Јангце е мостот со најдолг распон на кабелски столб во светот, мостот со најдолг распон од челични решетки што комбинира пат и железница и најдолгиот континуиран мост од челични решетки.Според објавата на Фејсбук од државната компанија „Чајна комуникејшнс констракшн“, за време на фазата на изградба биле постигнати бројни подвизи.Во соопштението се наведува дека за време на фазата на изградба, „проектниот тим постигнал најбрза брзина на спуштање големи кесони во слоеви од тињаста глина, го развил првиот интелигентен кулен кран во светот со капацитет на кревање од повеќе од 98,1 MN·m и напредна индустриска конструкција на композитни челични и бетонски столбови“.Покрај тоа, се тврди дека тимот независно го дизајнирал „најголемиот палубен кран во светот, опремен со повеќе напредни функции, што овозможува милиметарска прецизност при поставување на ултратешки сегменти“.Кулите на мостот се високи 350 метри – што е еквивалентно на зграда од 120 ката.Рекордниот мост беше отворен за сообраќај во вторник и ќе продолжи да му служи на регионот долго време. Службениците веруваат дека ова ќе помогне во зголемувањето на економската активност во делтата на реката Јангце.Реката Јангце извира на Тибетската висорамнина во западна Кина и се влева во морето во близина на Шангај. Таа е најдолгата река на азискиот континент и трета најдолга во светот, со должина од приближно 6.300 км. Уникатен аспект на реката е тоа што тече целосно во Кина.Главната палуба на мост со кабелски столб е поддржана од бројни кабли што поврзуваат една или повеќе кули дизајнирани да носат товари.Во извештајот на „Саут Чајна Морнинг Пост“ (SCMP) се цитира Ли Жен, раководител на проектот на лице место во Одделот за транспорт на Џангсу, кој вели дека темелите на мостот се зајакнати за дополнителна цврстина, за да издржат речните струи.Понатаму, кулите на мостот во облик на дијамант се направени од челик и бетон за подобрена стабилност и флексибилност за прилагодување на температурните промени.Мостот Чангтаи над реката Јангце има асиметрична долна палуба со железничка пруга од 200 км/ч од едната страна и редовен локален пат од другата страна.Ова е првпат голем мост да вклучува паралелен распоред на сообраќајот. Дизајните на мостови со железничка пруга генерално ја поставуваат во средината, со патишта поделени од двете страни.

