Кинезите објавија видео од својата вселенска база на месечината, сите зборуваат за овој бизарен детаљ: ,,Дали се шегуваат?” (видео)

Кинеската Национална вселенска агенција (CNSA) објави видео од нивниот концепт за лунарна база што планираат да ја развијат во следните неколку децении.Пред една недела објавија видео како дел од ветувањето за Денот на вселената, а се работи за проект наречен Меѓународна станица за истражување на Месечината (ILRS), кој заеднички го најавија Кина и Русија во 2021 година.Кина сега ја води иницијативата за база на Месечината и се обидува да привлече меѓународни партнери за грандиозниот потфат. Досега се приклучија Русија, Венецуела, Пакистан, Азербејџан, Белорусија, Јужна Африка, Египет, Тајланд и Никарагва.Амбициозното видео ги прикажува досегашните успешни мисии на кинеската вселенска програма. Проектот е замислен како сеопфатна научна експериментална база која ќе биде домаќин на интердисциплинарни истражувачки активности насочени кон истражување и користење на Месечината.Видеото содржи и бизарна карактеристика – во еден момент во позадина се гледа застарено летало на НАСА.Сè уште не е јасно дали станува збор за духовита забелешка од Кина или за урнебесен превид, бидејќи тоа летало беше пензионирано во 2011 година, а јасно е дека НАСА и Кина воопшто не соработуваат меѓу себе, ниту планираат да соработуваат.

Спејс репортерот Џек Кур подоцна забележа дека кинеската државна CGTN смислила подеднакво смешен начин да го скрие шатлот на НАСА.„Тие ја ставија старата сигурна лента за заматување над занаетот“, му напиша тој на Х.А на Х, претставувањето на плановите на Кина на Месечината и појавата на вселенското летало на НАСА предизвика бројни реакции.Многу корисници на Х се прашуваа дали ова е некаква шега.„Со оглед на тоа што кинеските комунисти украдоа пронајдоци како СССР, не можам да кажам дека сум изненаден“, напиша еден корисник на Х.

,,Доаѓа нова ера на проблеми со Кинезите“, вели друг корисник.

