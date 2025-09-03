Кинезите развија машина за перење алишта за астронаутите во вселената

0 SHARES Сподели Твитни

Валканата облека за перење отсекогаш претставувала голем проблем за астронаутите во вселената, а со оглед на многу ограничената количина на вода и фактот дека немаат машина за перење, тие носат облека колку што можат подолго, по што ја фрлаат.Сепак, астронаутите наскоро би можеле да уживаат во луксузот на чиста облека во вселената, благодарение на новиот систем сличен на машина за перење, развиен од кинескиот Центар за истражување и обука на астронаути.Истражувачите наводно развиле компактна машина за перење без детергент. Овој уред има облик на коцка и е малку поголем од куфер, а тежи 12 кг.Според „Саут Чајна Морнинг Пост“, машините за перење користат магла и озон за чистење на облеката, при што речиси воопшто не е потребна вода.Водата е скапоцен ресурс на Меѓународната вселенска станица (МВС) и кинеската вселенска станица Тјангонг. Секоја капка внимателно се рециклира, па затоа едноставно не останува вода за перење облека.Астронаутите го добиваат поголемиот дел од водата од напреден систем за рециклирање на вода, кој собира и третира отпадни води. Ова вклучува вода од нивниот здив, пот и урина, како и вода што се користи за туширање. Рециклираната вода главно се користи за пиење и хигиена.Исто така, транспортот на вода од Земјата е многу скап поради нејзината тежина и енергијата потребна за нејзино лансирање. Иако вселенската станица е без нечистотија и кал, облеката на астронаутите се извалка од пот за време на дневните вежби. Откако облеката ќе добие непријатен мирис, астронаутите ја пакуваат во товарни капсули за повторно влегување во атмосферата на Земјата, каде што согорува.За да се спречат астронаутите да ја фрлаат својата облека, вселенските агенции истражуваат начини да ја перат во вселената.Минатите обиди за решавање на овој проблем вклучуваат тест од 2021 година од страна на „Тајд“, кој користеше специјален детергент и марамчиња на МВС, и предлог од 2023 година од страна на „Ултрасоник“ за користење вибрации и минимална количина вода за чистење облека, иако овој метод не успеа да ги елиминира бактериите.Според извештаите, уредот користи само 400 мл вода по циклус, доставена во форма на ултрафина магла, што е доволно за чистење до 800 грама облека.Наместо да користи детергент, машината произведува озон со ултравиолетова светлина за моќно дезинфекција на облеката, така што може да се користи до пет пати.Дизајнот на уредот е добро прилагоден на микрогравитацијата, спречувајќи проблеми како што се акумулација на течности и сапуница од отпадни води.Ова би можело да биде корисно за астронаутите на мисии што траат подолго од пет месеци во орбитата или 2,5 месеци во длабоката вселена.Системот користи 30-минутен циклус на чистење во затворена комора. Работи така што прво ја „прска“ облеката со ултрафина магла, а потоа ослободува озон за дезинфекција. Загреаниот воздух ја суши облеката и го разградува озонот, додека сензорите и филтрите осигуруваат дека нема да се ослободат штетни гасови или капки. Симулациите покажаа стапка на стерилизација од 99,9 проценти.Истражувачите го дизајнирале системот да трае најмалку пет години, но постојат планови за производство на прототипови и подобрување на ефикасноста за подолги вселенски мисии.Според истражувачите, нивниот систем би можел да ја намали количината на облека потребна за вселенските мисии за повеќе од 60 проценти.

