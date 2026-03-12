Кинезите садат дрвја во пустината со децении: Сега сателитските снимки откриваат што всушност правеле

0 SHARES Сподели Твитни

Во последните децении, Кина спроведува амбициозен еколошки проект, кој треба да го промени лицето на една од најголемите и најсушните пустини во светот.

Пошумувањето на делови од пустината Такла Макан, во сливот Тарим, покажува дека човечката интервенција може да создаде природен „потоник“ на јаглерод диоксид, поточно област што апсорбира повеќе CO2 од атмосферата отколку што ослободува.

„Биолошка празнина“

Овој амбициозен проект на Кина би можел да помогне во борбата против климатските промени и процесот на опустинување, објавува „Лајв саенс“.

Пустината Такла Макан се простира на околу 337.000 квадратни километри. Опкружена е со високи планини кои го спречуваат доаѓањето на влажен воздух во поголемиот дел од годината, создавајќи сурови услови во кои е речиси невозможно да преживеат повеќето растителни видови.

Над 95% од површината е песок, поради што Такла Макан долго време се смета за „биолошка празнина“. Од 1950-тите, проширувањето на урбаните и земјоделските области во Кина го влоши проблемот – песочните бури што ја носат почвата и таложат песок се зголемија, влошувајќи ја опустинувањето.

Големиот зелен ѕид

Во 1978 година, Кина ја започна Програмата „Три северни штитни појаси“, позната и како Големиот зелен ѕид. Тоа е огромен еколошки проект чија цел е забавување на ширењето на пустините.

Планот е пошумување по должината на рабовите на пустините Такла Макан и Гоби, а досега се засадени повеќе од 66 милијарди дрвја!

До 2024 година, пошумувањето на брегот Такла Макан беше завршено, а научниците истакнуваат дека ова ги стабилизирало песочните дини и ја зголемило покриеноста со шуми во Кина од 10% од територијата во 1949 година на повеќе од 25% денес.

Што велат податоците од терен?

Ново истражување покажува дека вегетацијата по должината на работ на Такла Макан апсорбира повеќе CO2 од атмосферата отколку што ослободува пустината, што значи дека „зелениот појас“ функционира како стабилен природен „поток“ на јаглерод диоксид.

Научниците анализирале податоци од терен и сателитски снимки од вегетацијата, врнежите, фотосинтезата и флуксот на CO2 во текот на изминатите 25 години . Тие исто така го користеле моделот за следење на јаглерод на Националната океанска и атмосферска администрација (NOAA) за да ги потврдат податоците за апсорпција на јаглерод диоксид.

Резултатите, објавени на 19 јануари во списанието PNAS , покажуваат долгорочна тенденција на ширење на вегетацијата и зголемување на „апсорпцијата“ на CO2, временски и просторно координирани со реализацијата на Големиот зелен ѕид.

Долгорочен „апсорптивен“

Претходните истражувања покажаа дека Такла Макан може да апсорбира јаглерод диоксид, но тие главно се занимаваа со самиот песок, кој не е сигурен како долгорочен „апсорптор“ – бидејќи загреаниот воздух во песокот ослободува дел од CO2.

Професорот Јук Јунг, коавтор на студијата, заклучи:

„Врз основа на резултатите од истражувањето, Такла Макан, иако само во периферните делови, претставува прв успешен модел кој покажува дека е можно пустината да се претвори во апсорбер на јаглерод диоксид.“

